В результате наводнений в Словении погибли 3 человека

В Словении проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения, в результате погибли три человека.

В Словении проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения, в результате погибли три человека.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Из-за непогоды около 16 000 домохозяйств остались без света. Спасатели пытались добраться до затопленных районов, вертолеты эвакуировали людей, оказавшихся в своих домах в городе Скофья-Лока, где транспортные средства и грузовики были затоплены.

Двое мужчин из Нидерландов погибли, вероятно, от удара молнии. Во время непогоды также погибла пожилая женщина, обстоятельства устанавливаются.

Агентство окружающей среды Словении объявило красное предупреждение о масштабных наводнениях. Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и будут продолжаться как минимум следующие 24 часа.