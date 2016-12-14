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    В результате сильного ветра обесточены Лерик и несколько сел Лянкярана

    В целях предотвращения широких масштабов аварии линии отсоединены от сети

    Лерик. 14 декабря. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра обесточены Лерик и несколько сел Лянкярана.

    Как сообщает южное бюро Report, начиная со вчерашнего дня сильный ветер нанес серьезный ущерб электрическому хозяйству района. Из-за множественных разъединений на электролиниях приостановлена подача электричества во все села и районный центр Лерика. 

    В целях предотвращения широких масштабов аварии линии отсоединены от сети. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. 

    Из-за разъединений на воздушной линии Лянкяран-Хамарат-Лерик мощностью 35 кВ без света остались несколько сел Лянкяранского района. 

    В настоящее время на территории района отмечается ветреная погода. 

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