Лерик. 14 декабря. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра обесточены Лерик и несколько сел Лянкярана.

Как сообщает южное бюро Report, начиная со вчерашнего дня сильный ветер нанес серьезный ущерб электрическому хозяйству района. Из-за множественных разъединений на электролиниях приостановлена подача электричества во все села и районный центр Лерика.

В целях предотвращения широких масштабов аварии линии отсоединены от сети. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

Из-за разъединений на воздушной линии Лянкяран-Хамарат-Лерик мощностью 35 кВ без света остались несколько сел Лянкяранского района.

В настоящее время на территории района отмечается ветреная погода.