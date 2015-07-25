​В Баку в результате пожара пострадал один человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего в двухкомнатной квартире площадью 27 кв. м на первом этаже жилого здания коммунального типа в столичном районе Пираллахы, сгорели предметы домашнего обихода. Пламя охватило площадь в 8 кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, прибывшим пожарникам удалось спасти пострадавшего, получившего ожоги различной степени тяжести. Он был передан врачам скорой помощи. Пожарникам удалось пресечь распространение огня на остальную часть помещения и соседние квартиры.