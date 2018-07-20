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    В результате ДТП в Сальяне пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО

    Сальян. 20 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Сальяне.

    Как сообщает аранское бюро Report, ими являются - житель Джалилабада Салимов Аладдин Джемаледдин оглы (1990 г.р.), житель Баку Мамедов Вугар Кямиль оглы, житель Нефтчалы Бабаев Ильтимас Горхмаз оглы (1976 г.р.), житель Баку Гулиев Сабухи Джейхун оглы (1977 г.р.) и житель Ширвана Гусейнов Сабухи Ариф оглы.

    *** 08:18

    Сальян. 20 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на части автотрассы Алят-Астара, пролегающей через территорию села Нохудлу.

    В результате столкновения автомобилей марок "Нива" и "Киа" пострадали пять человек. Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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