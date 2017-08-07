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    В результате аварии в Агдаше сгорело 2 автомобиля, один человек пострадал - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Пожар был потушен© Report.az

    Агдаш. 7 августа. REPORT.AZ/ В Агдаше потушен пожар, возникший в результате столкновения двух автомобилей.

    Как сообщает ширванское бюро Report, во время пожара один из пяти пассажиров, находившихся в автомобиле марки "ВАЗ-2107", получил легкие телесные повреждения.

    Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала ему помощь.

    ***10:08

    В Агдаше в результате столкновения двух автомобилей произошел пожар.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован между селами Агзыбир и Пираза.

    Так, старый грузовой автомобиль марки ГАЗ-53, управляемый жителем села Пираза Алы Мабуд оглу Аслановым, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 2107, управляемым жителем Габалинского района. В результате аварии оба автомобиля загорелись.

    Находившихся в автомобиле лиц удалось вытащить из машины. Информация о наличии пострадавших уточняется.

    В настоящее время пожар тушится.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование.

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