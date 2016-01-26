 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В ресторане, где сын чиновника совершил вооруженное нападение, произошла кража

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В расположенном в поселке Локбатан ресторане "Зейта" ("Zeytə") совершена кража.

    Как сообщает Report, владелица ресторана Кенуль Мурсалова в своем обращении в полицию сообщила о краже из ресторана бытового и электрического оборудования.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что в прошлом месяце местные СМИ сообщали о совершении в указанном ресторане сыном чиновника (сыном начальника Территориального налогового управления №14 министерства налогов Фахраддина Алиева Магеррамом Алиевым) вооруженного нападения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi