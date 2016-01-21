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    В ресторане "Анадолу" в Баку произошел пожар

    Удалось предотвратить распространение огня на ресторан

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В одном из бакинских ресторанов произошел пожар.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Согласно данным, сгорели 2 погонных метра облицовки из стекловаты дымоотводной трубы на кухне ресторана "Анадолу" общей площадью 220 кв.м., расположенной на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома в Сабаильском районе. Удалось предотвратить распространение пламени на ресторан. 

    Огонь был потушен пожарными в 03:19. 

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