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    В РКБ пациент совершил суицид, выбросившись из окна

    В период лечения рядом с Джавидом Агаевым находился его сын© Foto: Report.az

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Утром в районе 07:35 в Республиканской клинической больнице имени ак. Миргасымова произошло самоубийство. Установлена личность человека, совершившего суицид. Как сообщает Report, это житель Исмаиллинского района Джавид Сами оглу Агаев 1967 г.р. Он выбросился с четвертого этажа больницы.

    Д. Агаев в течении недели получал неврологическое лечение в больнице.

    В период лечения рядом с Джавидом Агаевым находился его сын. Но во время инцидента он спал.

    По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

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