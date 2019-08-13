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В регионе Азербайджана сгорел полный сена прицеп - ФОТО

В регионе Азербайджана сгорел полный сена прицеп
© Foto: "Report"

В Бардинском районе Азербайджана сгорели 300 связок сена.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован на территории села Гасангая.

Принадлежащие жительнице района Ясин Шириновой связки сена сена загорелись в прицепе трактора. В результате собранные в прицеп 300 связок сгорели дотла. Я.Ширинова понесла ущерб в размере 1200 манатов.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной защиты Бардинского района Министерства по чрезвычайным ситуациям, в итоге пожар был потушен.

Расследуются причины инцидента.

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