В регионе Азербайджана произошла смертельная авария - ФОТО

В Бейляганском районе Азербайджана произошла смертельная дорожная авария.

Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на участке дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящем по территории Бейляганского района.

Во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись грузовая машина марки "Газель" с государственным номерным знаком "50-DH-315" и легковой автомобиль марки "ВАЗ-2109" с государственным номерным знаком "10-GL-502". В результате аварии скончался водитель легковой машины.

По факту ведётся расследование.