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В рамках проекта "Наш двор" в Баку благоустроен еще один двор

В рамках проекта "Наш двор" в Баку благоустроен еще один двор 4 августа в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.
Происшествия
5 августа 2022 г. 12:59
В рамках проекта Наш двор в Баку благоустроен еще один двор

4 августа в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщили Report в Общественном объединении, обновленный двор, расположенный по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул.Шамиля Кямилова, 5, 7, 9 и 11, охватывает многоэтажные здания, в которых проживают 850 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha bir həyət yenilənib

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