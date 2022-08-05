В рамках проекта "Наш двор" в Баку благоустроен еще один двор

4 августа в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

4 августа в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщили Report в Общественном объединении, обновленный двор, расположенный по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул.Шамиля Кямилова, 5, 7, 9 и 11, охватывает многоэтажные здания, в которых проживают 850 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.