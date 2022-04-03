В районе взрыва в Баку завершилась поисково-спасательная операция

Завершилась поисково-спасательная операция, проводимая Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В результате проведенных на месте происшествия поисковых мер, было извлечено из под завалов и передано по назначению тело одного человека.
К поисково-спасательной операции привлечены специально обученные поисковые собаки Службы спасения особого риска МЧС.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, 31 пострадали.
По факту ведется расследование.