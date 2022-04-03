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В районе взрыва в Баку завершилась поисково-спасательная операция

В районе взрыва в Баку завершилась поисково-спасательная операция Завершилась поисково-спасательная операция, проводимая Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 06:40
В районе взрыва в Баку завершилась поисково-спасательная операция

Завершилась поисково-спасательная операция, проводимая Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В результате проведенных на месте происшествия поисковых мер, было извлечено из под завалов и передано по назначению тело одного человека.

К поисково-спасательной операции привлечены специально обученные поисковые собаки Службы спасения особого риска МЧС.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, 31 пострадали.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda partlayış baş verən ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatı başa çatıb

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