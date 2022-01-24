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В прошлом году возвращены 39 млн манатов из присвоенных средств

В прошлом году возвращены 39 млн манатов из присвоенных средств В прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре способствовало возвращению ущерба в размере более 39 миллионов манатов из 118 миллионов манатов.
Происшествия
24 января 2022 г. 13:10
В прошлом году возвращены 39 млн манатов из присвоенных средств

В прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре способствовало возвращению ущерба в размере более 39 миллионов манатов из 118 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии.

Он сказал, что в ходе расследования Следственное управление структуры выявило ущерб в размере 87 миллионов манатов, из которых возмещено 45 миллионов манатов: “Районные прокуратуры выявили ущерб в размере 21 миллиона манатов, однако из них возмещено только 9,6%”.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il korrupsiya yolu ilə ələ keçirilən 39 milyon manat ödətdirilib

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