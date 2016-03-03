​В прошлом году путем применения средств видеонаблюдения выявлено 12 825 происшествий

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По сравнению с 2014-м годом в 2015-м году путем применения средств видеонаблюдения выявлено 12 825 происшествий.

Как сообщает Report, информация по этому поводу отразилась в отчете о деятельности Кабинета министров в 2015 году.

В результате было возбуждено 81 уголовное дело, установлено 11 713 случаев ДТП (в 200 случаях были сбиты пешеходы), 360 фактов нарушения общественного порядка, 6 происшествий, связанных с автохулиганством, 117 пожаров, 1 факт предумышленного убийства, 1 факт ограбления, 626 инцидентов иного рода.

С помощью определителя номеров установлено 111 объявленных в розыск автомобилей и 40 транспортных средств, управляемых c номерными знаками, выданными другим транспортным средствам.