В прошлом году 37 работников прокуратуры были привлечены к административной ответственности

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "В 2017 году одними из основных задач было принятие мер по укреплению службы, исполнения и трудовой дисциплины в прокурорских органах, созданию твердой дисциплины во всех структурных делениях, принципиальной позиции в отношении всех обнаруженных недочетов и ошибок".

Как сообщает Report, об этом заявили на расширенном коллегиальном заседании в Генпрокуратуре республики по итогам деятельности в 2017 году.

Было отмечено, что в результате служебных проверок 37 работников прокуратуры были привлечены к административной ответственности, из них 26 сделаны выговоры и серьезные выговоры, 1 человек понижен в должности, 7 – освобождены с должности, 3 - отстранены из органов прокуратуры.

В отчетный период 9 человек, показавших хорошие результаты в работе и организаторские способности, были впервые назначены на должности независимых районных прокуроров, 107 человек – повышены в должностях. В 17 конкурсах, проводимых в стране с 2002 года, приняты на службу 780 молодых правоведов и составили 66% кадрового состава прокуратуры, что было оценено, как успешный результат проведенных в органах прокуратуры реформ.