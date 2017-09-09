В произошедшем в Барде ДТП ранены супруги - ФОТО

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Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, на улице Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Так, грузовик марки Shacman врезался в движущийся в противоположном направлении автомобиль марки "ВАЗ-2107". В результате ДТП ранены водитель легкового автомобиля Джаббаров Рагим Аббас оглу 1957 г.р. и его супруга Бехбудова Лятафят Магсуд гызы 1965 г.р. Раненые помещены в больницу.

По факту ведется расследование в отделении полиции Бардинского района.