В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На территории поселка Сарай Абшеронского района во время раскопок на приусадебном участке были обнаружены боеприпасы.

На территории поселка Сарай Абшеронского района во время раскопок на приусадебном участке были обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. При осмотре места происшествия было обнаружено 16 ручных гранат Ф-1, 1 ручная граната РГ-42 и 16 запалов УЗРГМ-2.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами МЧС.