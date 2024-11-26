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В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы

В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы На территории поселка Сарай Абшеронского района во время раскопок на приусадебном участке были обнаружены боеприпасы.
Происшествия
26 ноября 2024 г. 11:24
В поселке Сарай Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На территории поселка Сарай Абшеронского района во время раскопок на приусадебном участке были обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. При осмотре места происшествия было обнаружено 16 ручных гранат Ф-1, 1 ручная граната РГ-42 и 16 запалов УЗРГМ-2.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами МЧС.

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