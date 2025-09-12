Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 22:52
    В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

    В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    После поступления вызова на горячую линию "112" на место происшествия были оперативно направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны.

    Благодаря слаженным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание и не допустить его распространения на соседние квартиры.

    Огнём повреждены горючие конструкции одной комнаты трёхкомнатной квартиры на третьем этаже общей площадью 16 кв. м. В рамках мер безопасности из дома эвакуировали 15 человек, среди них двое детей.

    Остальные помещения квартиры и соседние квартиры удалось сохранить от огня. Причины пожара устанавливаются.

    Видео
