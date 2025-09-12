В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек
- 12 сентября, 2025
- 22:52
В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
После поступления вызова на горячую линию "112" на место происшествия были оперативно направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря слаженным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание и не допустить его распространения на соседние квартиры.
Огнём повреждены горючие конструкции одной комнаты трёхкомнатной квартиры на третьем этаже общей площадью 16 кв. м. В рамках мер безопасности из дома эвакуировали 15 человек, среди них двое детей.
Остальные помещения квартиры и соседние квартиры удалось сохранить от огня. Причины пожара устанавливаются.