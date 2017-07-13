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    В поселке Маштага произошла массовая драка, два брата получили ножевые ранения

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, в поселке Маштага, на территории называемой Тавайлыг два брата получили ножевые ранения.

    Так, возвращавшиеся  со  свадьбы Эльхан Ахшай оглу Ахмедов, 2000 года рождения, и его брат Махир Ахшай оглу Ахмедов 1991 г.р.  повздорили с 4 лицами. Во время драки Э.Ахмедов получил два ножевых ранения, его брат М.Ахмедов одно ножевое ранение. С противоположной стороны два человека получили легкие телесные повреждения.

    Пострадавшие помещены в больницу и прооперированы.

    По факту в  Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.

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