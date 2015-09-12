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    ​В полицию Баку поступила жалоба на главу компании

    Троим лицам нанесен ущерб на общую сумму приблизительно 40 тыс. манатов

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В полицию Баку поступила жалоба на главу компании.

    Как сообщает Report, трое человек подали жалобу в правоохранительные органы на руководителя расположенной в Насиминском районе туристической компании Just tour Закаила Абдуллаева. Двое граждан Азербайджана и один гражданин Турции утверждают, что глава компании совершил в отношении них мошенничество.

    Отмечается, что им нанесен ущерб на общую сумму приблизительно 40 тыс. манатов. 

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