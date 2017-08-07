В Подмосковье подрались азербайджанцы с чеченцами, есть убитый и раненые - ВИДЕО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В подмосковном Зеленограде произошел конфликт между уроженцами Азербайджана и Чечни, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что столкновения между представителями чеченской и азербайджанской национальностей у кафе в Зеленограде произошло около 5 утра со стрельбой из травматического оружия, стреляли чеченцы.

Трое представителей чеченской национальности получили ножевые ранения, один из раненых скончался в больнице.

У чеченцев произошел бытовой конфликт с азербайджанцами, которые после выяснения отношений скрылись на легковом автомобиле. Приметы машины передали всем патрульным экипажам вневедомственной охраны, и вскоре автомобиль задержали недалеко от места происшествия. В нем находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 32 лет. У них изъяли четыре ножа, электрошокер и пистолет.

В столичном главке Следственного комитета сообщили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).