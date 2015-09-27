​В Петербурге повесился 54-летный азербайджанец

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге азербайджанец совершил самоубийство.

Как передает Report, 54-летный мужчина обнаружен 27 сентября, в половине первого ночи в квартире дома 7/5 по улице Белы Куна.

Повешенный, уроженец Азербайджана, снимал указанную квартиру. Он повесился на веревке, привязанной к люстре в комнате. Внешних признаков насильственной смерти и инъекций на теле нет. Жилище погибший снимал совместно с 42-летним земляком, который и обнаружил повешенного.

Проверку по обоим фактам проводит Следственный комитет.