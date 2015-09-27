 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Петербурге повесился 54-летный азербайджанец

    Он повесился на веревке, привязанной к люстре в комнате

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге азербайджанец совершил самоубийство.

    Как передает Report, 54-летный мужчина обнаружен 27 сентября, в половине первого ночи в квартире дома 7/5 по улице Белы Куна.

    Повешенный, уроженец Азербайджана, снимал указанную квартиру. Он повесился на веревке, привязанной к люстре в комнате. Внешних признаков насильственной смерти и инъекций на теле нет. Жилище погибший снимал совместно с 42-летним земляком, который и обнаружил повешенного.

    Проверку по обоим фактам проводит Следственный комитет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi