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    ​В Петербурге дагестанцы и азербайджанцы устроили перестрелку

    Два участника скандального инцидента уже задержаны

    Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошла перестрелка. По предварительной информации, ее устроили граждане Дагестана и Азербайджана.

    Как передает Report, в сообщении ГУ МВД по городу и Ленинградской области говорится, что два участника скандального инцидента уже задержаны.

    На данный момент причины конфликта неизвестны, но полиция пытается их установить. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет. Однако эти данные еще могут уточняться.

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