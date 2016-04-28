​В Петербурге дагестанцы и азербайджанцы устроили перестрелку

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошла перестрелка. По предварительной информации, ее устроили граждане Дагестана и Азербайджана.

Как передает Report, в сообщении ГУ МВД по городу и Ленинградской области говорится, что два участника скандального инцидента уже задержаны.

На данный момент причины конфликта неизвестны, но полиция пытается их установить. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет. Однако эти данные еще могут уточняться.