В I квартале 2026г по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека

В Азербайджане за первые три месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции, в результате ДТП еще два человека получили травмы.

В ведомстве также отметили тревожную тенденцию роста подобных происшествий. Так, только за прошедший день в Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе произошло пять ДТП с участием водителей мотоциклов, в трех из которых пострадали люди.