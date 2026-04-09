    • 09 апреля, 2026
    • 14:02
    В I квартале 2026г по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека

    В Азербайджане за первые три месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции, в результате ДТП еще два человека получили травмы.

    В ведомстве также отметили тревожную тенденцию роста подобных происшествий. Так, только за прошедший день в Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе произошло пять ДТП с участием водителей мотоциклов, в трех из которых пострадали люди.

    Bu ilin birinci rübündə motosiklet və moped sürücülərinin təqsirindən üç nəfər həyatını itirib

