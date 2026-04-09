В I квартале 2026г по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека
Происшествия
- 09 апреля, 2026
- 14:02
В Азербайджане за первые три месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей мотоциклов и мопедов погибли три человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции, в результате ДТП еще два человека получили травмы.
В ведомстве также отметили тревожную тенденцию роста подобных происшествий. Так, только за прошедший день в Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе произошло пять ДТП с участием водителей мотоциклов, в трех из которых пострадали люди.
14:45
Умер актер Марио АдорфДругие страны
14:44
Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиковВ регионе
14:37
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихДругие страны
14:36
ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 годВнутренняя политика
14:32
НБКО Азербайджана провела ребрендингФинансы
14:31
Видео
В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенкуПроисшествия
14:24
В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного КипраВнешняя политика
14:17
Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную КореюДругие страны
14:12