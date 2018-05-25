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    В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании

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    Шеки. 25 мая. REPORT.AZ/ В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании.

    Как сообщает региональный корреспондент Report, распоряжение о помиловании распространилось на 33 заключенных. Двое из них - иностранные граждане.

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