В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании

25 мая, 2018 12:22

© Report Шеки. 25 мая. REPORT.AZ/ В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании. Как сообщает региональный корреспондент Report, распоряжение о помиловании распространилось на 33 заключенных. Двое из них - иностранные граждане.