Шеки. 25 мая. REPORT.AZ/ В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании.
Как сообщает региональный корреспондент Report, распоряжение о помиловании распространилось на 33 заключенных. Двое из них - иностранные граждане.
Шеки. 25 мая. REPORT.AZ/ В пенитенциарных учреждениях Шеки исполнено распоряжение о помиловании.
Как сообщает региональный корреспондент Report, распоряжение о помиловании распространилось на 33 заключенных. Двое из них - иностранные граждане.
Valeh DadaşovАвтор новости
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