В парке близ станции метро "Кёроглу" произошла поножовщина

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошел случай поножовщины.

Как сообщает Report, в ходе драке близ станции метро "Кёроглу" Теймур Тахир оглу Дашдамиров 1978 г.р. получил несколько ножевых ранений в область горла и различных частей тела.

На машине скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции. Ведется расследование.