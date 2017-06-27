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    В парке близ станции метро "Кёроглу" произошла поножовщина

    Мужчина средних лет получил несколько ножевых ранений в область горла и различных частей тела

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошел случай поножовщины.

    Как сообщает Report, в ходе драке близ станции метро "Кёроглу" Теймур Тахир оглу Дашдамиров 1978 г.р. получил несколько ножевых ранений в область горла и различных частей тела.

    На машине скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение больницы.

    По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции. Ведется расследование.

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