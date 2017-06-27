В парке близ станции метро "Кёроглу" произошла поножовщина

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошел случай поножовщины.
Как сообщает Report, в ходе драке близ станции метро "Кёроглу" Теймур Тахир оглу Дашдамиров 1978 г.р. получил несколько ножевых ранений в область горла и различных частей тела.
На машине скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение больницы.
По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции. Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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