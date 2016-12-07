 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В отношении жителя Сумгайыта совершено мошенничество на сумму 480 тыс. долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане совершено мошенничество на сумму 480 тыс. долларов.

    Как сообщает Report, житель города Сумгайыт Аманов Фаиг 1981 года рождения обратился в правоохранительные органы и заявил, что его знакомый по имени Хикмет в 2012-2016 гг. воспользовавшись его доверием, завладел принадлежащими ему 480 тыс. долларов США.

    По факту ведется расследование.

    Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по уточнению личности мужчины по имени Хикмет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi