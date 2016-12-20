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    В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 80 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в Наримановском РУП

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 80 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, житель Баку Нусейнов Даянат (1975 г.р.) обратился с заявлением в 17-е отделение Наримановского районного управления полиции и сообщил, что в марте 2015 года его знакомый, житель Агдашского района Алиев Галиб (1980 г.р.) под предлогом создания бизнеса взял у него 80 тыс. манатов и не вернул. 

    По факту ведется расследование в Наримановском РУП. 

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