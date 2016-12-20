Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 80 тыс. манатов.

Как сообщает Report, житель Баку Нусейнов Даянат (1975 г.р.) обратился с заявлением в 17-е отделение Наримановского районного управления полиции и сообщил, что в марте 2015 года его знакомый, житель Агдашского района Алиев Галиб (1980 г.р.) под предлогом создания бизнеса взял у него 80 тыс. манатов и не вернул.

По факту ведется расследование в Наримановском РУП.