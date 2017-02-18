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    В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 113 тысяч долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В отношении жителя Баку совершено мошенничество на сумму 113 тысяч долларов.

    Как сообщает "Report”, случай зарегистрирован в ноябре 2016 года в Низаминском районе столицы. 

    Житель города Баку (1965 г.р.) Э.Мамедалиев, обратившийся в правоохранительные органы сказал, что С.Гусейнов (1968 г.р) обманув под предлогом создания бизнеса взял у него 113 тысяч долларов и до сегодняшнего дня не вернул. По факту ведется расследование.

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