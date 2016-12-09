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    В отношении жителя Абшерона совершено мошенничество на сумму 170 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В отношении жителя Абшерона совершено мошенничество на сумму 170 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, житель района Халилов Садиг 1975 года рождения написал заявление в Бинагадинское районное управление полиции (РУП) и сообщил, что с ноября 2014 года по август 2016 года житель Баку Велиев Микаил 1985 года рождения обманув его, взял у него строительные материалы на сумму 170 000 манатов, однако не заплатил за них. 

    По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.

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