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    В отношении желающего приобрести в Турции недвижимость 71-летнего жителя Баку совершено мошенничество на 241 тыс. манатов

    Факт расследуется

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку обратился в правоохранительные органы в связи с совершением в отношении него мошенничества.

    Как сообщает Report, в обращении 71-летнего Надира Назарова говорится, что он был обманут гражданином Турции Хикметом Сулейманом Йигитолом.

    Н.Назаров отметил, что он в августе 2017 года передал Хикмету Сулейману 241 тыс. манатов с целью приобретения недвижимости в Турции. Однако в течение прошедших 6 месяцев гражданин Турции не зарегистрировал дом на имя мужчины.

    Факт расследуется.

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