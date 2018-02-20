В отношении желающего приобрести в Турции недвижимость 71-летнего жителя Баку совершено мошенничество на 241 тыс. манатов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку обратился в правоохранительные органы в связи с совершением в отношении него мошенничества.

Как сообщает Report, в обращении 71-летнего Надира Назарова говорится, что он был обманут гражданином Турции Хикметом Сулейманом Йигитолом.

Н.Назаров отметил, что он в августе 2017 года передал Хикмету Сулейману 241 тыс. манатов с целью приобретения недвижимости в Турции. Однако в течение прошедших 6 месяцев гражданин Турции не зарегистрировал дом на имя мужчины.

Факт расследуется.