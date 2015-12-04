В отношении заместителя Талеха Багирова избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Избрана мера пресечения в виде ареста в отношении заместителя председателя "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова, находящегося под административным арестом.

Как сообщает Report, решением Сабунчинского районного суда в отношении Э.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Защитники Э.Гасымова подали апелляционную жалобу против решения суда. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, что председателем "Движения мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был задержан вместе со своими сторонниками во время операции, проведенной полицией в поселке Нардаран 26 ноября. Э.Гасымов был задержан 5 ноября. Он обвиняется в нарушении статьи 310 Кодекса административных правонарушений (преднамеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции), в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней.