Для лиц, виновных в поджоге мечети в Гарачухуре, запрошено наказание в виде лишения свободы в общей сложности на 32 года

Баку. 14 декабря REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Намига Насибова и Эльнура Алекперова, обвиняемых в поджоге мечети в Гарачухуре.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева выступил прокурор. Государственный обвинитель потребовал у суда назначения наказания Н.Насибову в виде лишения свободы сроком на 17 лет, а Э.Алекперову - сроком на 15 лет.

Адвокаты обвиняемых попросили время для выступления.

Очередное судебное заседание назначено на 21 декабря.

Отметим, что 26 ноября прошлого года в мечети "Джума" в поселке Гарачухур был учинен пожар при помощи бутылок с зажигательной смесью. В результате мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности, в качестве подозреваемых были задержаны Намиг Насибов и Эльнур Алекперов. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ст. 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

Было установлено, что Намиг Насибов в августе-сентябре 2014 года принимал участие в боях на контролируемых террористами ПКК территориях Сирийской Арабской Республики. По возвращении из сирийского города Кобани Н.Насибов вместе с Эльнуром Алекперовым неофициально создали крыло ПКК в Азербайджане - организацию "Йекбун" и начали собирать вокруг себя сторонников.