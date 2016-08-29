В отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова начали процедуру банкротства

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название - Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова и ввел в отношении него начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, суд включил задолженность перед банком в размере около 17,4 млрд. рублей в реестр требований кредиторов Исмаилова. Суд утвердил финансовым управляющим должника Алексея Грудцина. Заседание по утверждению плана реструктуризации суд назначил на 15 декабря.

Подмосковный арбитраж в декабре 2015 года уже выносил решение о признании Исмаилова банкротом по требованию гражданина Бориса Зубкова. Однако апелляционный суд в марте по жалобе крупнейшего кредитора Исмаилова - Банка Москвы - это решение отменил. Суд счел недоказанными передачу Зубковым 15 миллионов рублей Исмаилову и, соответственно, возникновение задолженности, послужившей основанием для требования о банкротстве. Кассационная инстанция в июле поддержала выводы апелляции.