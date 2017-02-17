В отношении директора Гянджинской государственной филармонии возбуждено уголовное дело

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре было рассмотрено обращение, поступившее на "горячую линию" 161 по поводу сбора денег со студентов Гянджинского музыкального колледжа за получение хорошей оценки.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Генпрокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли предположения, что несмотря на назначение с 2016 года директором Гянджинской государственной филармонии, фактически осуществляющая руководящую функцию в Гянджинском музыкальном колледже бывший директор Гюльчин Мирзоева, вступив в сговор с заместителем директора колледжа Фатимой Гафарзаде, с целью незаконного приобретения материальных и пр. ценностей для себя или же третьих лиц, взамен на хорошие отметки требовали со студентов колледжа, их родителей и родственников в виде взятки в общей сложности 2 000 манатов. По факту возбуждено уголовное дело. В отношении указанных лиц предъявлено обвинение по ст. 311.3.1 (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки). В их отношении была принята мера пресечения – арест. Решением Низаминского районного суда г.Гянджа Г.Мирзоева и Ф.Гафарзаде отстранены от занимаемых должностей.

Выяснилось, что взамен на взятку, вносились изменениях в журналы посещаемости, за студентов писали дипломные работы, требовали деньги при приеме на работу и пр.

Расследования и следственно-оперативные мероприятия по факту продолжаются.