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    В Омске задержали азербайджанцев, занимавшихся производством опасного для жизни алкоголя

    В ходе следствия у членов банды изъяли более 10 тыс. бутылок с токсичным алкоголем

    Баку. 15 август. REPORT.AZ/ В Омске возбуждено уголовное дело в отношении трех азербайджанцев, занимавшихся производством и продажей суррогатного алкоголя.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, трое граждан Азербайджана, включая гражданина Кыргызстана и Узбекистана, организовали преступную группировку, занимавшуюся производством и продажей токсичного алкоголя, способного поражать центральную нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень и почки.

    В ходе следствия у членов банды изъяли более 10 тыс. бутылок, а также оборудование, поддельные федеральные специальные и акцизные марки, тару.

    Один из членов банды признал вину, в отношении других суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют по статье производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; незаконное предпринимательство без регистрации и лицензии; производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции без маркировки; незаконное использование чужого товарного знака, а также поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок. 

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