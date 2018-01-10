В Огузе ветер вызвал ряд негативных последствий

Огуз. 10 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер в северо-западном регионе Азербайджана вызвал ряд негативных последствий.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате стихийного бедствия пострадали дома и объекты в центре Огуза и селе Джалут, рухнули железные электрические столбы, в подаче электроэнергии возникли сбои.

В то же время полностью разрушилась крыша здания, где живут 16 семей.

Согласно предварительной информации, в селе Джалут ветер нанес ущерб подсобному помещению и зданию, где проживает 11 семей.

В связи со стихийным бедствием, по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Огузского района, ряд соответствующих учреждений перешли на усиленный режим работы. Жилищно-эксплуатационное управление Огузского района приступило к ремонтным работам. Отмечается, что последствия стихийного бедствия будут устранены в кратчайшие сроки.