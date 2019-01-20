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    В Огузе произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

    В результате аварии в Огузском районе несколько человек получили травмы

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В результате аварии в Огузском районе несколько человек получили травмы.

    Как передаёт северо-западное бюро Report, ДТП произошло утром на участке автомагистрали Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, пролегающем через территорию села Падар.

    В результате столкновения автомобилей марки Opel и «ВАЗ-2107» три человека получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

    По факту ведётся расследование.

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