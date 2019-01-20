В Огузе произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

В результате аварии в Огузском районе несколько человек получили травмы

20 января, 2019 13:29

https://report.az/storage/news/099277724c26469696a2956b8f4e15c8/454a1635-59fe-48bd-85ee-c066df73f5da_292.jpg Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В результате аварии в Огузском районе несколько человек получили травмы. Как передаёт северо-западное бюро Report, ДТП произошло утром на участке автомагистрали Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, пролегающем через территорию села Падар. В результате столкновения автомобилей марки Opel и «ВАЗ-2107» три человека получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Огузскую районную центральную больницу. По факту ведётся расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.