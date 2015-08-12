Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов Баку произошла драка. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в одном из ресторанов на территории Хатаинского района неизвестным лицом был избит житель города Баку Мехман Мустафаев.

В результате проведенных сотрудниками 35-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции оперативно-розыскных мер задержан житель столицы Рафаэль Гусейнов. При нем обнаружен и изъят спортивный пистолет.