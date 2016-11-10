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    В одной из столичных квартир обнаружен труп женщины

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В одной из столичных квартир обнаружен труп 47-летней женщины. 

    Как сообщает Report, тело Валентины Шатиевой 1969 г.р. нашли в кв. 31 дома №73 по улице Ага Нейметуллы Наримановского района. 

    Для выяснения причин смерти женщины тело было передано в Наримановский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Отметим, что В.Шатиева родилась в Оренбургской области Российской Федерации. 

    По факту ведется расследование. 

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