В одной из столичных квартир обнаружен труп женщины

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В одной из столичных квартир обнаружен труп 47-летней женщины.
Как сообщает Report, тело Валентины Шатиевой 1969 г.р. нашли в кв. 31 дома №73 по улице Ага Нейметуллы Наримановского района.
Для выяснения причин смерти женщины тело было передано в Наримановский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Отметим, что В.Шатиева родилась в Оренбургской области Российской Федерации.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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