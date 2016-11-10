В одной из столичных квартир обнаружен труп женщины

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В одной из столичных квартир обнаружен труп 47-летней женщины.

Как сообщает Report, тело Валентины Шатиевой 1969 г.р. нашли в кв. 31 дома №73 по улице Ага Нейметуллы Наримановского района.

Для выяснения причин смерти женщины тело было передано в Наримановский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Отметим, что В.Шатиева родилась в Оренбургской области Российской Федерации.

По факту ведется расследование.