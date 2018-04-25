 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В одно из отделений полиции Баку назначен новый начальник

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В одно из отделений полиции Баку назначен новый начальник.

    Как сообщает Report, соответствующим приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова полковник полиции Ясер Ибадов назначен начальником 11-го отделения полиции Гарадагского РУП.

    Отметим, что ранее Ясер Ибадов был начальником 1, 2, 3 и 4-го отделений полиции Сумгайытского городского отделения полиции, работал замначальником по службе Гарадагского РУП. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi