В одно из отделений полиции Баку назначен новый начальник

25 апреля, 2018 12:58

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В одно из отделений полиции Баку назначен новый начальник. Как сообщает Report, соответствующим приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова полковник полиции Ясер Ибадов назначен начальником 11-го отделения полиции Гарадагского РУП. Отметим, что ранее Ясер Ибадов был начальником 1, 2, 3 и 4-го отделений полиции Сумгайытского городского отделения полиции, работал замначальником по службе Гарадагского РУП.