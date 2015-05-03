​В Одессе застрелены 4 азербайджанских студентов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Вечером 1 мая на площади Льва Толстого в Одессе произошла стычка пьяных студентов Одесского национального университета им. И.Мечникова, во время которой четверо иностранцев получили пулевые ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

В милиции отметили, что стрельба стала итогом выяснения отношений между азербайджанской и болгарской молодежью, во время чего первые избили болгарина, а когда тот решил бежать, начали его преследовать. Убегая, молодой человек достал боевой пистолет с глушителем и несколько раз выстрелил в них.

По данным источника, в результате инцидента одного азербайджанца госпитализировали с огнестрельным ранением в бедро, второго – в живот, третьего – в плечо, и еще один нападавший отделался касанием пули в руку.

В ходе следствия выяснилось, что болгарин провез оружие в Украину нелегально с целью самозащиты, так как якобы слышал о высоком уровне преступности в городе.