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В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов

В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, эвакуированы 11 жильцов здания. 
Происшествия
21 января 2025 г. 11:28
В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов

В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, эвакуированы 11 жильцов здания.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в здании общежития в 41-м квартале города Сумгайыта, на место происшествия были немедленно привлечены силы местного управления противопожарной охраны МЧС.

Возгорание произошло из-за замыкания в электрическом щите на 3-м этаже здания. Пожарным удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 11 жильцов здания, в том числе 5 детей, добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub, 11 nəfər təxliyə edilib

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