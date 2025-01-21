В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов

В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, эвакуированы 11 жильцов здания.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар вспыхнул в здании общежития в 41-м квартале города Сумгайыта, на место происшествия были немедленно привлечены силы местного управления противопожарной охраны МЧС.
Возгорание произошло из-за замыкания в электрическом щите на 3-м этаже здания. Пожарным удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки.
В рамках мер безопасности были эвакуированы 11 жильцов здания, в том числе 5 детей, добавили в ведомстве.