В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов

В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, эвакуированы 11 жильцов здания.

В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, эвакуированы 11 жильцов здания.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в здании общежития в 41-м квартале города Сумгайыта, на место происшествия были немедленно привлечены силы местного управления противопожарной охраны МЧС.

Возгорание произошло из-за замыкания в электрическом щите на 3-м этаже здания. Пожарным удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 11 жильцов здания, в том числе 5 детей, добавили в ведомстве.