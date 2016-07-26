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    В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, 1 человек пострадал

    Эльдар Сафаров с ожоговыми ранами госпитализирован в больницу

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, 1 человек пострадал.

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел.

    Сообщается, что 25 июля примерно в 14:00 в комнате жителя Агдамского района Эльдара Сафарова, проживающего в общежитии на улице А.Вургуна в городе Сумгайыт, произошел пожар. 

    В результате сгорели 20 кв.м. в ванной комнате, водонагреватель и стиральная машина. Эльдар Сафаров с ожоговыми ранами госпитализирован в больницу.

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