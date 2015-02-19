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    ​В Нижнем Новгороде 32-летний азербайджанец получил три года колонии

    Он признан виновным в изнасиловании женщины

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана затащил продавщицу минимаркета в подсобное помещение, избил её и изнасиловал. 26-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

    По сообщениям Report, как передает СУ СКР по Нижегородской области, преступление совершено в августе прошлого года в помещении магазина, расположенного на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде.

    На следующий после совершения преступления день подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Вину в содеянном он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

    Сообщается, что в Нижнем Новгороде он работал на стройках.

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