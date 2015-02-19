​В Нижнем Новгороде 32-летний азербайджанец получил три года колонии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана затащил продавщицу минимаркета в подсобное помещение, избил её и изнасиловал. 26-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

По сообщениям Report, как передает СУ СКР по Нижегородской области, преступление совершено в августе прошлого года в помещении магазина, расположенного на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде.

На следующий после совершения преступления день подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Вину в содеянном он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Сообщается, что в Нижнем Новгороде он работал на стройках.