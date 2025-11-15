В Низаминском районе Баку в жилом доме произошел пожар
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 22:57
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Мехсети Гянджеви в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в квартире на 17-м этаже 17-этажного дома был быстро ликвидирован, не распространившись на соседние квартиры.
Сгорели горючие конструкции и вещи на 15 м² балкона двухкомнатной квартиры общей площадью 55 м².
