    В Низаминском районе Баку в жилом доме произошел пожар

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 22:57
    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Мехсети Гянджеви в Низаминском районе Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

    Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в квартире на 17-м этаже 17-этажного дома был быстро ликвидирован, не распространившись на соседние квартиры.

    Сгорели горючие конструкции и вещи на 15 м² балкона двухкомнатной квартиры общей площадью 55 м².

    Bakıda yaşayış binasındakı yanğında zəhərlənən iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib - YENİLƏNİB

    Лента новостей