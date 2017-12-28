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    В Нефтчалинском районе родные спасли пытавшегося повеситься мужчину

    По факту ведется расследование

    Нефтчала. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе 26-летний молодой мужчина пытался совершить суицид.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Сурра.

    Местный житель Абильгасан Кямран оглу Забитов 1991 г.р. пытался повеситься. Однако, находившиеся поблизости родные спасли его и доставили в Нефтчалинскую центральную районную больницу. Врачам удалось вернуть его к жизни. Пока причины суицида неизвестны.

    По факту ведется расследование. 

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