В Нефтчалинском районе родные спасли пытавшегося повеситься мужчину

Нефтчала. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе 26-летний молодой мужчина пытался совершить суицид.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Сурра.

Местный житель Абильгасан Кямран оглу Забитов 1991 г.р. пытался повеситься. Однако, находившиеся поблизости родные спасли его и доставили в Нефтчалинскую центральную районную больницу. Врачам удалось вернуть его к жизни. Пока причины суицида неизвестны.

По факту ведется расследование.