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    ​В Нефтчале загорелся частный дом, 1 человек получил тяжелые ожоги

    Состояние помещенной в реанимационное отделение Сальянской центральной районной больницы женщины остается тяжелым

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Нефтчале загорелся частный дом.

    Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в районном селе Хол Гарабуджаг.

    В результате этого проживающая в доме 59-летняя Наргиз Мирджавад гызы Алекперова получила ожоги различной степени тяжести.

    Женщину доставили в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания пострадавшей первой медицинской помощи ее поместили в реанимационное отделение.

    Из больницы сообщили Report, что состояние пострадавшей остается тяжелым.

    Отметим, что согласно информации, распространенной министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в селе Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района загорелся частный 4-комнатный двухэтажный дом общей площадью 256 кв. м. При пожаре пострадал один человек. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить пламя в 18:31.

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