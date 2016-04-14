​В Нефтчале загорелся частный дом, 1 человек получил тяжелые ожоги

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Нефтчале загорелся частный дом.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в районном селе Хол Гарабуджаг.

В результате этого проживающая в доме 59-летняя Наргиз Мирджавад гызы Алекперова получила ожоги различной степени тяжести.

Женщину доставили в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания пострадавшей первой медицинской помощи ее поместили в реанимационное отделение.

Из больницы сообщили Report, что состояние пострадавшей остается тяжелым.

Отметим, что согласно информации, распространенной министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в селе Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района загорелся частный 4-комнатный двухэтажный дом общей площадью 256 кв. м. При пожаре пострадал один человек. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить пламя в 18:31.