В Нефтчале у ранее судимого мужчины изъяты наркотики и оружие

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На основе оперативной информации сотрудниками Нефтчалинского РОП были проведены мероприятия по поимке подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, им оказался житель поселка Гасанабад, ранее судимый Рашад Абдуллаев.

При обыске у него были изъяты 55 г марихуаны.

В продолжение оперативно-розыскных мероприятий был проведен обыск и в доме задержанного. При обыске в его доме были обнаружены 1 кг 445 г марихуаны и ружье марки "TOЗ-8" без соответствующих документов. Задержанный и найденные при нем материальные улики переданы следствию.

По факту возбуждено уголовное дело.