 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нефтчале на свадьбе в ходе массовой драки один человек получил ножевое ранение, один пострадал

    Инцидент зарегистрирован во дворце торжеств в селе Гюнешли

    Нефтчала. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Нефтчале на свадьбе произошла массовая драка.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован во дворце торжеств в селе Гюнешли.

    Так, в ходе массовой драки, возникшей на свадьбе, житель села Гюнешли 36-летний Эльнур Азизага оглу Салимов получил ножевое ранение, другой его земляк 47-летний Эльхан Имангулу оглу Абдуллаев получил телесные повреждения различной степени тяжести. Эльнур Салимов помещен в Нефтчалинскую центральную районную больницу, а Эльхан Абдуллаев был доставлен в Сальянскую ЦРБ.

    По факту в Нефтчалинском районном отделении полиции ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi